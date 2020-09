Geschichte einer Frau – Über den Umgang mit Andersdenkenden in der "neuen Normalität"

von Jochen Mitschka

Dies ist die Geschichte einer Frau, die jahrelang für eine soziale Einrichtung arbeitete, die sich aus Spenden, die auch aus Teilen ihres Gehaltes, aber insbesondere aus Steuermitteln finanziert, und die vielen jungen Menschen half, Fuß in der deutschen Gesellschaft zu fassen. Die dann aber das Opfer eine hasserfüllten und bösartigen Mobbinggruppe wurde, vor der der Arbeitgeber in die Knie ging und sie im Stich ließ, ja unter äußerst unsozialen Bedingungen feuerte.

Es ist aber auch die Geschichte eines Deutschlands des 21. Jahrhunderts, in dem die Spaltung der Gesellschaft, die Macht des medial stärkeren und der Hass zu Werkzeugen wurden, um Konformismus zu erzwingen. Einen Konformismus, der beängstigende Parallelen mit Entwicklungen in der Vergangenheit aufweist. Man sagt, die Geschichte wiederhole sich nicht. Aber sie macht immer wieder gleiche Fehler.

Es war aufregend, den Spuren dieser Frau zu folgen. War sie eine Antisemitin, eine Rassistin, die ihre hässliche Fratze versteckt hatte? War sie eine Holocaustleugnerin, die rechtsextreme und verschwörungsmystische Ansichten verbreitete?

Oder war Sie die Frau, welche von Freunden beschrieben wurde als sozial engagiert, ihr ganzes Leben für andere zur Hilfe bereit gewesen, für Wahrheit und Frieden engagierte Frau, die nur einmal den Fehler gemacht hatte, ein in Deutschland politisch angeblich unkorrektes Video zu verbreiten, in dem ein Kind die Corona-Maßnahmen mit den Entwicklungen zum Dritten Reich verglichen hatte. Und war sie dann von der Gesellschaft in dem Moment im Stich gelassen worden, als sie einmal die Hilfe anderer bedurft hätte?

Die Familiengeschichte

Diesen Sommer wollte Ute eigentlich die Silberhochzeit mit Familie und Freunden auf einem Gelände bei St. Goarshausen feiern. Alle hatten sich gefreut, wieder einmal, wie vor vielen Jahren, mit Musik, Tanzen, spielen und Lagerfeuer die über 30-jährige Liebe und Ehe zu feiern. Was dann aber wegen Corona abgesagt werden musste.

Ute hatte Guy vor 32 Jahren kennen gelernt, und seine Musik hatte sie sofort in ihren Bann gezogen. Nachdem die erste Ehe mit drei Kindern in Frieden auseinander gegangen war, heiratete sie ihn und aus der Ehe gingen noch ein Sohn und eine Tochter hervor. Die fünf Kinder wurden zusammen groß und der Musiker ließ sich zum Altenpfleger ausbilden, um die finanzielle Situation zu verbessern. Ute arbeitete in unterschiedlichen Nebenjobs und zog die Kinder erfolgreich groß. Als das letzte Kind das Abitur erledigt hatte, beschlossen Ute und ihr Mann ein paar Jahre als Hauseltern in einer Camphill Gemeinschaft in England zu leben.

Endlich konnte Ute die britischen Wurzeln ihres Mannes besser verstehen, als das Paar als Hauseltern auf eine Biodyn Farm im Süden Englands bei Bournemouth zog, hatte sie Freunden erzählt. In der Gemeinschaft lebten und arbeiteten Menschen aus aller Welt. Die "coworker", wie die jungen Leute hießen, die jeweils für ein Jahr die Familien unterstützten, kamen aus Chile, Japan, Kasachstan, Amerika, Israel und auch aus Deutschland und Großbritannien.

Die Zeit in England

Aus dieser Zeit stammt die erste Aussage eines Zeitzeugen, den ich zu Ute Dawson befragte, um eine Art Psychogramm zu erstellen. Ich konnte mit Edilberto Restino Kontakt aufnehmen, Soziologe und Politikwissenschaftler, aber besser bekannt als Filmregisseur. Mit 21 Auszeichnungen ist Restino einer der meistausgezeichneten Regisseure Großbritanniens.

Ich fragte ihn, ob er sich an Ute Dawson erinnern würde, und was ihre Rolle in der Gemeinschaft gewesen wäre. Er antwortete:

Ich fragte ihn dann, ob er irgendeine Art von Rassismus oder Antisemitismus an Frau Dawson bemerkt hätte. Daraufhin äußerte er sich sehr eindeutig:

Über Antisemitismus und Rassismus: Nein, sie hat keine Vorurteile. Viele Leute dachten damals, ich sei Araber, und weil der 11. September noch nicht lange her war, wurde ich hier in Großbritannien schlecht behandelt, da wir in der Nähe eines Dorfes lebten, in dem nur Weiße lebten. Als ich ankam, war es also sehr merkwürdig. Aber als sie ankamen, waren sie sofort diejenigen, die meine Freunde wurden. Sie stehen auch heute noch in Kontakt und fragen immer nach mir und meiner Familie.

Dann wurde ich konkreter, und versuchte in Erfahrung zu bringen, ob Frau Dawson jemals gesagt hatte, das Beziehungen zum Holocaust hatte.

Dann erkundigte ich mich danach, ob Frau Dawson mit ihm über Verschwörungstheorien gesprochen hätte. Restino antwortete, dass dies niemals der Fall gewesen wäre. Als ich dann nach seiner allgemeinen Meinung zu ihrem Charakter und ihrer Lebenseinstellung befragte, antwortete er:

Insgesamt ist Ute eine der liebenswertesten Personen, die ich hier im Vereinigten Königreich kennenlernen durfte. Sie und ihr Mann, Guy, machten für mich, meine Frau und meine Tochter die Zeit des Lebens in dieser Gegend zu einer viel besseren Erfahrung. Meine Frau hat Ute als eine ihrer schönsten Erinnerungen an die Gemeinschaft von Sturts Farm. Was könnte ich noch über ein so warmes Herz und eine so liebenswerte Frau sagen?

Nun ist die Zeit in Großbritannien bereits einige Jahre vorbei. Hatte sie sich vielleicht anschließend radikalisiert, geändert? Ich versuchte also in Kontakt zu treten mit ehemaligen KollegInnen.

Die Kollegen

Schließlich kam ich in Kontakt Mit Frau Simone Klein, eine ehemalige Erzieherin bei der Lebenshilfe, die einen eigenen Bioladen führte. Sie hat vier Kinder und ist inzwischen sogar Oma. Ich fragte sie, wie ihre Beziehung zu Frau Dawson war. Sie antwortete, dass sie zuerst vor zwölf Jahren als Kundin mit ihr bekannt geworden wäre, dann als Mitarbeiterin für den Bioladen gearbeitet hätte. Anschließend hätte Frau Klein in der Lebenshilfe als Vertretungskraft Kindergarten der Organisation gearbeitet.

Ich fragte sie dann, ob Frau Dawson in ihrer Anwesenheit einmal rassistische oder antisemitische Bemerkungen gemacht hätte, und ob sie jemals gehört hätte, dass Frau Dawson Zweifel am Holocaust geäußert hätte. Die Antwort war ein eindeutiges NEIN.

Dann fragte ich, wie die Einstellung von Frau Dawson zu Verschwörungstheorien wäre, ob sie dazu etwas sagen könnte. Die Antwort lautete:

Dann versuchte ich zu erfahren, wie die Haltung von Frau Dawson gegenüber den Maßnahmen der Bundesregierung im Fall der Corona-Pandemie nach Eindruck von Frau Klein war. Daraufhin erklärte Frau Klein, dass Frau Dawson die Meinung vertreten würde, dass die Corona Politik nicht zu unserem Schutze dient und die Regierung, so einen Weg gefunden hätte, Dinge durchzusetzen, die in einer funktionierenden Demokratie so eigentlich nicht möglich wären, z.B. die Einschränkungen der Grundrechte.

Natürlich musste ich auch hier nachfragen, wie denn die allgemeine Einschätzung der Person Dawson war. Daraufhin wurde sie als integrer Mensch beschrieben: "Ein Mensch, in dessen Nähe man sich wohl fühlt und geachtet wird".

Dann hatte ich das Glück, Heike Michel kennen zu lernen. Sie kannte Frau Dawson seit sie vor neun Jahren bei der Lebenshilfe gearbeitet hatte, bis sie dort vor sechs Jahren aufhörte. Allerdings waren sie mit unterschiedlichen Aufgaben betraut gewesen. Frau Dawson hatte ihren behinderten Ehemann betreut, und während der Zeit eine enge Beziehung zu der Familie aufgebaut. Die Kündigung durch die Lebenshilfe würde eine große Lücke in das "Betreuungsloch" von Frau Michel reißen.

Auf die Frage, ob Frau Dawson ihr gegenüber jemals rassistische Äußerungen gemacht hätte, antwortete sie wörtlich: "Niemals"! Das Gleiche sagte sie zu antisemitischen Bemerkungen oder zur Leugnung des Holocaust.

Auf die übliche Frage nach der Impf-Weltverschwörung erklärte sie wörtlich:

Allgemein wurde mir Frau Dawson als eine sehr empathische Frau beschrieben, die ein großes Herz, besonders für Schwache hätte. Sie wäre sehr lebensfroh und von ihr würde ein Funke Freude auf alle überspringen, die mit ihr enger zu tun hätten. Sie würde offen ihre Meinung äußern, wäre sehr reflektiert und engagiert, besonders wenn es um den Schutz von Schwachen und Behinderten gehe. Dabei wären sie durchaus nicht immer einer Meinung gewesen:

Auf meine Frage, wie sich Frau Dawson zur Corona-Politik der Bundesregierung geäußert hätte, meinte Frau Michel, dass Frau Dawson ihr gegenüber geäußert hätte, dass sie der Meinung wäre, dass alle Themen, Maßnahmen und Einschränkungen rund um Corona unverhältnismäßig wären, uns Bürgern die Grundrechte rauben, und den Schwächsten, darunter besonders den Kindern, unnötige Leiden ab verlangen würden. Frau Michel erklärte, entsetzt gewesen zu sein, wie "Nichtwisser" und "Facebookler" das Leben von Frau Dawson und ihrer Familie zerstören würden, ohne sie überhaupt wirklich zu kennen.

Anonyme Aussagen

Die nächste befragte Zeugin wollte nur unter Anonymität mit mir sprechen. Nennen wir sie Susanne. Frau Dawson hatte im Kindergarten ihres Sohnes einmal pro Woche Englischunterricht über eine private Sprachschule gegeben. Und der Sohn wäre vollkommen begeistert gewesen, denn Frau Dawson hätte eine außerordentliche Gabe, Kinder mit Freude Wissen zu vermitteln, erzählte sie mir.

Inzwischen wurde aus dem Sohn ein Mann mit 18 Jahren, der demnächst sein Abitur ablegt. Aber der persönliche Kontakt zu Frau Dawson bestehe immer noch fort. Für den Sohn war der frühe Umgang mit Englisch die Möglichkeit, demnächst eine Prüfung für ein Sprachzertifikat der Universität Cambridge abzulegen, und damit in englischer Sprache studieren zu können. Ohne die "Grundsteinlegung" und das Erzeugen von Sympathie für diese Sprache, die von Frau Dawson gelegt worden wäre, so Susanne, wäre es vielleicht nicht dazu gekommen.

Auf die Frage, ob Frau Dawson Susanne gegenüber einmal rassistische Bemerkungen gemacht hätte, antwortete sie:

Das gleiche gelte für antisemitische Bemerkungen. Und auf die Frage, ob Susanne jemals den Eindruck gehabt hätte, dass Frau Dawson Zweifel an der offiziellen Version der Holocaust-Beschreibung hätte, antwortete sie ganz entschieden: "Nein. Völlig absurd!"

Dann fragte ich zu der Einstellung von Frau Dawson zu Verschwörungstheorien im Bereich der Impfpolitik, ob sie jemals etwas von einer Weltverschwörung in Verbindung mit Impfungen gesprochen hätte? Die Antwort wörtlich:

Susanne erklärte mir dann, dass Ute Dawson eine absolut soziale und integre Person wäre, die sich gesellschaftlich besonders für Behinderte und Schwache engagiere. Ihr besonderes Talent Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen zu unterstützen und zu begleiten, verdiene ihren absoluten Respekt.

Eine weitere Bekannte von Frau Dawson, die auch anonym bleiben will, erklärte mir: "Ich möchte nicht, dass mein Name erwähnt wird. Ich bin zwar vollkommen unpolitisch, habe aber keine Lust ähnlich wie Frau Dawson behandelt zu werden." Sie erklärte, dass sie die Dawsons vor 12 Jahren kennengelernt hätte, als sie den Ehemann gebeten hatte, etwas Musik auf einem Familienfest zu arrangieren. Ute Dawson war als Gast eingeladen, und die Familienfeier wäre ein voller Erfolg geworden.

Niemals hätte Frau Dawson eine rassistische Bemerkung in der Anwesenheit der Zeugin gemacht. Es würde auch überhaupt nicht zu ihrem Charakter passen. Sie würde Menschen nicht nach Hautfarbe, sondern Charakter beurteilen. Auch irgendeine Verharmlosung des Nazi-Regimes oder des Holocaust kam niemals zur Sprache.

Auf die Frage nach der Haltung von Frau Dawson zu Impfungen, erinnerte sich die Zeugin, dass Frau Dawson erwähnt hatte, dass einige ihrer Kinder nicht geimpft worden wären, und sehr zufrieden damit sind, weil sie niemals eine ernsthafte Krankheit entwickelt hätten. "Von einer Verschwörung hat sie in diesem Zusammenhang nie gesprochen."

Was die Corona-Auflagen der Regierung angeht, würde Frau Dawson die Maskenpflicht für Kinder als schädlich für Psyche und Physis der Kinder ansehen, weshalb sie die Masken für Kinder ablehnen würde.

Als ich nach der generellen Beziehung zu Frau Dawson fragte, erhielt ich folgende Antwort:

Frau Dawson ist freundlich und emphatisch. Sie liebt Kinder und möchte nur das Beste. Sie ist gerade heraus und sagt was sie denkt. Was nicht immer gut ist, wie man sieht. Ich bin nicht in allem ihrer Meinung, z.B. meine Kinder sind geimpft. Aber ich akzeptiere auch die Meinung anderer Menschen und es hat bei uns nie Probleme deswegen gegeben. Frau Dawson ist ein feiner ehrlicher Mensch und ich bin froh, sie zu kennen.

Sprachnachrichten

Um einen Eindruck von der Angst und dem Konformitätsdruck zu geben, den die Corona-Spaltung, welche durch Politik und Medien in die Gesellschaft gebracht wurde, zu geben, möchte ich hier den Transkript einer Sprachnachricht einer anonymen Kollegin von Frau Dawson wiedergeben. Die Auslassungen dienen der Anonymisierung, verfälschen nicht den Inhalt.

Ich habe immer noch die naive Vorstellung, dass man das hätte in einem Gespräch hätte irgendwie regeln können, aber dass sofort eine Kündigung ausgesprochen wird, … aber vielleicht ist das meine naive Vorstellung, wie die Welt so läuft oder wie sie zu laufen hätte … Über deine Frage, ob ich dir nicht was schreiben kann, habe ich mir viele Gedanken gemacht. Und ich habe in der Woche auch drei- oder sogar viermal von dir geträumt. Das beschäftigt mich wirklich sehr. Ich glaube, wenn ich dir privat was schreibe, oder wenn ich es auch anonym schreiben würde, könnte mich das wieder in Teufels Küche bringen, weil ich ja aus meiner Funktion als Lehrkraft schreiben würde, und ich glaube, das ginge nur, wenn mein Dienstherr, also der neue Chef, das irgendwie absegnet. Und dann geht wohl nur in Form eines Arbeitszeugnisses. Was ich aber herzlich gern schreiben würde. Also wenn du das anforderst bei der Lebenshilfe oder in der Schule, dann sag ruhig auch, dass du gerne hättest, dass die Kollegen, mit denen du zusammen gearbeitet hast, auch ein paar Zeilen schreiben sollen. Ich schreibe dir dann das schönste Zeugnis der Welt. Das könntest du überall herumzeigen.

Wer auch immer da jetzt versucht dich fertig zu machen, das ist so fies und so ungerecht, dass da Leute irgendwas behaupten, was nicht stimmt, weil du warst ... immer tipp-topp in der Schule. Tipp Topp ist jetzt ein blöder Ausdruck. Aber da kann man dir überhaupt nichts anlasten. Du hast so toll gearbeitet, und viel mehr gemacht, als du eigentlich hättest tun müssen. Du warst für jeden Schüler da, für jedes Anliegen. Ich denke da an die kleine (…), die sich dir so oft anvertraut hat. Und das war gar nicht dein Aufgabenbereich. Trotzdem hast du das angenommen und dich gekümmert und die Kinder haben sich bei dir angenommen gefühlt.

Ich empfinde das als ungerecht. Ich kann auf der anderen Seite natürlich Eltern verstehen, die irgendwie eine Facebook-Seite sehen und sich dann Gedanken machen, was läuft da in der Schule, was wird da an die Kinder vielleicht herangetragen, was die in ihrem Alter noch gar nicht so erfahren sollten, ganz klar … verstehe ich da die Elternseite. Aber ja, das hätte sich in einem Gespräch klären müssen, dass du einfach sagst, das ist mein privates Ding, Diskussionen anstoßen, (…) und in die Schule trage ich das aber überhaupt nicht. Und das ist so schade, dass das nicht so deutlich geworden ist. (…)

Aber ganz offiziell schreiben, wie phantastisch du gearbeitet hast, vor Corona, während Corona, und auch, nachdem die Schule wieder losgegangen ist, ich denke, das ist was ganz offizielles, das nachher auch keiner anzweifeln kann, von den Leuten, die dich da fertig machen, und es ist für mich auf jeden Fall auch der sichere Weg, dass mir nachher keiner sagen kann, ich hätte hintenrum was geschrieben.