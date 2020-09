Niedergang und Unterwürfigkeit gegenüber USA: In Japan wird sich vermutlich nicht viel ändern

Abfahrt und Ende einer Ära – Shinzo Abe am 31. August in Tokio, Japan.

Die Ära Shinzo Abes in Japan geht überraschend zu Ende. Gerade erst stellte er den Rekord als am längsten amtierender Premier auf. Doch ganz gleich, wer Abe beerben wird – viel wird sich in dem Land vermutlich nicht ändern. Ein Kommentar von André Vltchek.

von André Vltchek

Beurteilen Sie Shinzo Abes Japan nicht nach den glänzenden neuen Strukturen des Tokio-Osaka-Magnetschwebebahnprojekts, das demnächst das industrielle Kernland von Nagoya mit der Hauptstadt verbinden wird. Japans dienstältester Premierminister tritt zurück, und die Nation scheint unter Schock zu stehen. Die Menschen sind auch fassungslos, weil das Protokoll gebrochen wurde (auch wenn es ihnen nicht gut geht, sie krank sind, ein japanischer Führer sollte sein Amt nicht abrupt aufgeben), aber nicht weil sie große politische, wirtschaftliche oder soziale Umwälzungen befürchten oder erwarten. Japan ist ein Land der Kontinuität und, während der letzten Jahrzehnte, des allmählichen und sehr langsamen Niedergangs.

Niemand rechnet hier mit einer Revolution oder einem Zusammenbruch des Systems. Japan ist das stabilste und berechenbarste Land der Erde. Es ist ein überzeugter Verbündeter des Westens, ohne eigene Außenpolitik und mit sehr wenig eigener Meinung über die Welt. Vor einigen Jahrzehnten rebellierte das Land – gegen den Kapitalismus und die westliche Herrschaft –, aber die Regierungen von Koizumi und Abe brachen das Rückgrat der Rebellion, indem sie die Nation sanft in eine bequeme Bettdecke einhüllten, was der Mehrheit ein leicht sklerotisches, aber dennoch gemütliches Dasein garantierte.

Shinzo Abe versteht Japan. Es ist sein Land, und er ist sein einheimischer Sohn. Er versteht auch das Establishment und den Umgang mit den Vereinigten Staaten. Er ist mehr für den Markt als für Trump, er verachtet Nordkorea mehr als der Westen, und er ist "höflich", aber entschlossen gegen China.

China ist sein riesiges "psychologisches Problem". Das liegt daran, dass sich die Zusammenarbeit Japans mit Washington in der Vergangenheit "ausgezahlt" hat, zumindest was die Lebensqualität betrifft. Japan war früher die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, und sein Lebensstandard war früher viel höher als in den meisten westlichen Ländern.

Dann überholte die chinesische Wirtschaft die japanische. Und bald darauf begannen japanische Reisende aus der Volksrepublik China mit "beängstigenden Geschichten" zurückzukehren: Die chinesischen Städte und das Land blühten auf. Chinesische Züge fuhren plötzlich schneller als der Shinkansen, chinesische Museen und Opernhäuser waren üppiger als die in Japan, und die öffentlichen Räume und sozialen Projekte stellten die im zunehmend kapitalistischen Japan in den Schatten. Die Armut geht in China rasch zurück, während sie in Japan langsam zunimmt.

Das sollte nicht so sein, riefen die Japaner aus! Antichinesische Gefühle brachen aus, und Shinzo Abe tat nichts, um sie aufzuhalten. Ganz im Gegenteil. Anstatt zu reformieren und in das Volk zu investieren, wandten sich die beiden mächtigsten kapitalistischen Länder der Erde – die Vereinigten Staaten unter Trump und Japan unter Abe – mit unvorstellbarer Kraft und Bosheit gegen China.

Aber unter Abe begann Japan auch hinter seinen anderen alten Rivalen, Südkorea, zurückzufallen. Und sein Erzfeind, das Land, das Japan nach dem Zweiten Weltkrieg zu zerstören half, Nordkorea (DVRK), ist immer noch da, ungeschlagen und stark. Anstatt sich Japan neu vorzustellen, begann Shinzo Abe damit, die Vergangenheit des Landes sowie seine bereits unterwürfigen Medien zu zensieren.

Mein guter Freund David McNeill, ein irischer Professor an der angesehenen Universität Sofia in Tokio, der auch für die NHK, Japans Nationalsender, arbeitete, hat mir das einmal erklärt:

Es gibt jetzt so viel Selbstzensur in den japanischen Medien. Und die Regierung gibt 'Richtlinien' heraus, das sogenannte 'Orange Book', zum Beispiel: wie man alles behandelt, was 'ansteckend' ist... oder alles, was mit Geschichte zu tun hat. Es gibt Anweisungen für Schriftsteller und Übersetzer. Zum Beispiel: Verwenden Sie niemals Wörter wie "Massaker von Nanking", außer wenn Sie ausländische Experten zitieren. Oder Yasukuni Shrine – verwenden Sie niemals das Wort 'umstritten' im Zusammenhang damit'. Wir können nicht über 'sexuelle Sklaven' aus dem Zweiten Weltkrieg schreiben.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass japanische Massenmedien zu keinem großen Weltereignis mit Bezug zu Russland, China oder zum Iran Stellung nehmen, solange westliche Publikationen oder Netzwerke wie die BBC oder CNN keine "Anleitung" geben. Ich habe früher für eine der großen japanischen Zeitungen gearbeitet, und wenn wir über "heikle" internationale Themen berichteten, mussten wir vom Außenministerium die Genehmigung zur Veröffentlichung einholen.

Taira Takemoto, ein Bauingenieur aus Osaka, schrieb für diesen Bericht:

Ehrlich gesagt, hat Abe viel Mühe aufgewendet, Japan an die USA zu verkaufen, sei es mit Präsident Obama oder mit Präsident Trump. Es gibt viele offene Fragen, die geklärt werden müssen, vom Sicherheitsvertrag zwischen den USA und Japan aus dem Jahr 1960 bis hin zur Frage der zahlreichen US-Stützpunkte für den Handel mit einer zunehmenden Feindseligkeit Japans und der USA gegenüber China, ebenso wie gegenüber der DVRK [Komitee für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Nordkorea, Anm. der Redaktion]. Auf der internationalen Bühne hat er Japan meines Erachtens in die Hände des Westens, insbesondere der USA, geworfen.

Doch vergessen Sie Tokio für eine Weile. Um das heutige Japan zu verstehen, besuchen Sie seinen zentralen Teil, den städtischen und ländlichen, und Sie werden verstehen, wie tief die "Fäulnis" unter Abe war. Außerhalb von Städten wie Suzuka oder Yokkaichi in der Präfektur Mie sind Reisfelder und Bambuswälder mit verrottenden Autokadavern übersät. Viele Häuser sind baufällig. Die Buslinien sind aufgegeben. Auf den Hauptstraßen reihen sich ungesunde Fast-Food-Läden aneinander, nicht unähnlich denen in den US-Vorstädten. Viele öffentliche Spielplätze für Kinder sind ungepflegt oder verschwunden.

Ein einst ruhmreiches kulturelles Leben ist bereits vor der Covid-19-Pandemie in Verfall geraten. Riesige Kulturzentren, einst der Stolz des Landes, stehen meist leer, und zwischen den Gebäuden wächst hohes Gras. Blaue Zelte von Obdachlosen stehen in fast allen öffentlichen Parks von Tokio, Nagoya, Osaka und anderen Großstädten. Optimismus ist schwer zu finden.

Frau Mikiko Aoki, eine Sozialarbeiterin, die in Nagoya lebt, hat gemischte Gefühle gegenüber Shinzo Abe:

Die Nachricht vom Rücktritt [des] Premierministers hat uns alle überrascht, da wir ihn nicht kommen sahen. Ich denke, wir hatten uns an ihn gewöhnt.

Und weiter:

Ich denke, er hat einige wichtige inländische Arbeiten vorangetrieben, von der Erholung nach dem großen Erdbeben 2011 bis hin zur Vorbereitung auf die Ausrichtung der verschobenen Olympischen Spiele in Tokio. Aber die soziale Situation in Japan ist nicht besser als zuvor. Ich glaube sogar, dass sie schlechter ist, da die Bevölkerung immer älter wird und der Staat weniger in öffentliche Dienstleistungen und die Unterstützung bedürftiger Familien investiert. Ich glaube nicht, dass es mit einem neuen Premierminister anders sein wird. Schließlich wird er aus der gleichen Partei kommen! Es ändert sich nichts.

Geoffrey Gunn, ein führender australischer Historiker und emeritierter Professor an der Universität Nagasaki, ist besorgt über die zunehmend aggressive Rolle Japans in der Region:

Alles änderte sich, als die Regierung Abe die Senkaku/Diaoyu [Inseln] verstaatlichte. Der Status quo änderte sich, weil Japan jetzt erklärt, dass es eigentlich keinen Streit um diese so genannten umstrittenen Inseln gibt. Deshalb hat die Regierung in Tokio China verärgert. China ist empört über diese Änderung des Status quo.

Was als nächstes kommt, sollte jetzt viel wichtiger sein als die Frage, wer als nächstes kommt.

Leider gibt es in Japan keine Erwartung oder Hoffnung auf die wesentlichen politischen Veränderungen. Politische Clans haben das Gebiet aufgeteilt, Überraschungen sind sehr unwahrscheinlich. Die Kommunistische Partei Japans hat viele Mitglieder, aber sie ist immer schwach, wenn es um Wahlen geht.

Der Niedergang Japans wird weitergehen, aber extrem langsam, man könnte sogar sagen "elegant". Der Lebensstandard ist immer noch extrem hoch. Die alternde Bevölkerung wird weiterhin in den Genuss großzügiger Renten und Leistungen kommen, aber die jüngeren Generationen haben den Gürtel enger geschnallt. Die Ära der lebenslangen Beschäftigung ist vorbei. Teilzeitarbeitsplätze ohne Sicherheit sind die einzige Zukunft für Millionen junger Hochschulabsolventen.

Die Konfrontationen mit China, den Koreas und bis zu einem gewissen Grad auch mit Russland werden noch Jahre andauern, oder zumindest so lange, wie die Vereinigten Staaten sie entfachen werden.

Es wird erwartet, dass Yoshihide Suga, 71 Jahre alt und oft als "Leutnant" von Herrn Abe beschrieben, sich "ins Rennen" um die Nominierung für die Liberaldemokratische Partei (LDP) einschalten wird. Würde er "gewinnen", würde sich nicht viel ändern, außer dass er in Bezug auf Covid-19 weniger vorsichtig sein könnte. Japans hermetisch geschlossene Grenzen könnten sich öffnen, und ausländische Touristen und Geschäftsreisende könnten willkommen sein, ein Szenario, das dem einiger europäischer Länder nicht unähnlich ist. Es würde sich wenig mehr ändern.

Während unseres Gesprächs fällte David McNeill ein wenig schmeichelhaftes Urteil über Abes Ära:

Abe wird wahrscheinlich eher als politischer Verwalter denn als der konservative Radikale angesehen werden, der er zu sein vorhatte. Die Tatsache, dass er es versäumt hat, die verhasste Verfassung neu zu schreiben, bedeutet, dass er die letzten siebeneinhalb Jahre wahrscheinlich als Fehlschlag ansehen wird.

Und auch zu Suga äußerte er sich:

In diesem Punkt stimme ich mit Koichi Nakano überein, der für die New York Times schrieb: 'Suga wird versuchen, die Abe-Politik ohne Abe fortzusetzen, wie John Major nach Thatcher.'

Was mich betrifft, so ist es für mich eine Tragödie, dass ich aus Japan, eines meiner Zuhause, für sechs Monate ausgesperrt war. Premierminister kommen und gehen. Eines Tages werden auch die Besatzungsarmeen verschwinden. Verrottende Kadaver werden vollständig verrotten. Aber die Tiefe Japans, ebenso wie seine Schönheit, wird niemals verschwinden. Frustrierte Japanophile meckern über das Land, aber sie bleiben.



André Vltchek ist Philosoph, Romancier, Filmemacher und Enthüllungsjournalist.