Greta und Bernie sollten in diesen unruhigen Zeiten führen – aber sie sind nicht radikal genug

Greta und Bernie: Warum sind sie gerade jetzt so still?

Bei allem, was die Welt im Moment ins Chaos stürzt, überrascht mich eines: Warum sind Greta Thunberg und Bernie Sanders vergleichsweise still? Täuschen Sie sich nicht! Rassismus, Klimafragen und die Pandemie hängen zusammen. Ein Kommentar von Slavoj Žižek.

von Slavoj Žižek

Abgesehen von einer kurzen Notiz von Greta Thunberg, dass sie glaubt, die Covid-Infektion überlebt zu haben, konnte die von ihr mobilisierte Bewegung nicht verhindern, von der Covid-19-Pandemie-Panik und den Antirassismus-Protesten in den USA übertönt zu werden. Was Bernie Sanders betrifft, so hat er sich zwar für Maßnahmen (wie eine universelle Gesundheitsversorgung) eingesetzt, die jetzt, mitten in der Pandemie, weltweit als notwendig anerkannt werden, aber er ist auch praktisch nirgends zu sehen oder zu hören. Warum sehen wir nicht mehr und eher weniger von den politischen Persönlichkeiten, deren Programme und Erkenntnisse heute relevanter denn je sind?

In den letzten Monaten hat das Thema Covid-19 ökologische Bedenken völlig in den Hintergrund gedrängt und wurde erst in den letzten Wochen von antirassistischen Protesten überschattet, die sich von den USA aus rund um den Globus ausbreiteten. Der entscheidende ideologische und politische Kampf, der in diesen Tagen geführt wird, betrifft das Verhältnis zwischen den drei Bereichen: Covid-19-Pandemie, ökologische Krise, Rassismus.

Der Druck, der vom Establishment ausgeht, besteht darin, diese drei Bereiche auseinanderzuhalten und sogar Spannungen zwischen ihnen anzudeuten. Man hört oft, dass unsere Hauptaufgabe jetzt darin besteht, die Wirtschaft in Gang zu bringen, und dass wir dazu die ökologischen Probleme ein wenig vernachlässigen sollten; man hört, dass chaotische antirassistische Proteste oft die soziale Distanzierung verletzen und aus diesem Grund zur Verbreitung von Covid-19-Infektionen beitragen ...

Vereinen, statt trennen

Gegen diese Argumentationslinie sollte man auf der grundlegenden Einheit der drei Bereiche bestehen: Epidemien explodieren als Teil unseres unausgewogenen Verhältnisses zu unserer natürlichen Umgebung, sie sind nicht nur ein Gesundheitsproblem; antirassistische Proteste erhielten auch dadurch zusätzlichen Auftrieb, dass ethnische Minderheiten von den Epidemien viel stärker bedroht sind als die weiße Mehrheit, die sich Selbstisolation und bessere medizinische Versorgung leisten kann. Wir haben es also mit Krisen zu tun, die als Momente der Dynamik des globalen Kapitalismus ausbrechen: Alle drei – Virusepidemien, Rassenunruhen, ökologische Krisen – wurden nicht nur vorhergesagt, sondern begleiten uns bereits seit Jahrzehnten.

Was die antirassistischen Proteste anbelangt, so antwortete der afroamerikanische Filmemacher Spike Lee auf die Frage: "Warum haben acht Jahre Obama die Rassenbeziehungen in den USA nicht wesentlich genug verändert?" mit "Sehr gute Frage. Aber Sie müssen verstehen: Die Rassenbeziehungen – die sich verschlechtert haben – sind eine direkte Antwort darauf, einen schwarzen Präsidenten zu haben".

Warum? Nicht weil Obama "nicht schwarz genug" war, sondern weil er das von der liberalen Linken vertretene Bild eines schwarzen Amerikaners verkörperte, eines schwarzen Amerikaners, der erfolgreich war, während er die Regeln des liberalen Spiels voll respektierte. Proteste sind eine brutale Antwort auf die Frage "Jetzt, wo Sie einen schwarzen Präsidenten haben, was wollen Sie mehr?" Es ist unsere Aufgabe, dieses "Mehr" zu artikulieren.

Können Weiße "nichts tun"?

Denken Sie nur daran, dass während der acht Jahre der Präsidentschaft Obamas die allgemeine Tendenz der letzten Jahrzehnte reibungslos weiterging: Die Kluft zwischen Arm und Reich wurde größer, das Großkapital wurde stärker. In einer der Episoden von "The Good Fight", der Nachfolgeserie von "The Good Wife", erwacht die Heldin in einer alternativen Realität, in der Hillary Clinton 2016 die Wahlen gewann und Trump besiegte.

Aber das Ergebnis ist paradox für den Feminismus: Es gibt kein "Me Too", es gibt keine breiten Proteste gegen Weinstein, weil die gemäßigten linken Feministinnen des Establishments befürchten, dass Clinton bei zu starkem Protest gegen männliche Schikanen gegen Frauen männliche Stimmen verlieren und nicht wiedergewählt werden könnte, und Weinstein ist ein großer Geldgeber für die Clinton-Kampagne ... Ist etwas Ähnliches nicht auch bei Obama geschehen?

Es geht nicht nur (oder in erster Linie) darum, dass Schwarze mehr finanzielle Unterstützung erhalten sollten, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Es gibt ein wunderbares Detail in Spike Lees Film "Malcolm X": Nachdem Malcolm eine Rede in einem College gehalten hat, kommt eine weiße Studentin auf ihn zu und fragt ihn, was sie für den Befreiungskampf der Schwarzen tun kann; er antwortet ihr kalt: "Nichts". Und geht weg ...

Als ich dieses Beispiel vor Jahrzehnten benutzte, wurde ich dafür kritisiert, dass ich angedeutet hatte, dass wir Weißen nichts tun sollten, um den Kampf der Schwarzen zu unterstützen; aber mein (und, wie ich glaube, Malcolms) Punkt war präziser. Weiße Liberale sollten nicht so tun, als würden sie die Schwarzen befreien, sie sollten die Schwarzen in ihrem eigenen Befreiungskampf unterstützen – sie sollten sie als autonome Agenten und nicht als bloße Opfer der Umstände behandeln.

Also, zurück zu unserer Ausgangsfrage: Das Verschwinden von Greta und Bernie aus unserem öffentlichen Raum bedeutet nicht, dass sie für unsere Zeit der viralen Krise, in der mehr vereinigende Stimmen gebraucht werden, zu radikal waren. Im Gegenteil, sie waren nicht radikal genug: Es ist ihnen nicht gelungen, eine globale neue Vision vorzuschlagen, die ihre Projekte unter den Bedingungen von Epidemien wieder in die Tat umsetzen würden.

