LIVE: Nawalny-Unterstützer treffen sich zu nicht genehmigter Kundgebung in Moskau

Quelle: Reuters © Reuters Anhänger des Oppositionellen Alexei Nawalny versammeln sich am Samstag zu einer Protestkundgebung in Moskau.

Unterstützer des russischen Oppositionsaktivisten Alexei Nawalny versammeln sich am heutigen Samstag zu einer Kundgebung in Moskau. Die Aktion „Putin ist nicht der Zar“ findet vor der Amtseinführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin am 7. Mai statt.