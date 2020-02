Assad: Wir werden jeden Zentimeter Syriens befreien, egal welches Geschwätz aus der Türkei kommt

"Wir sind uns voll und ganz bewusst, dass diese Befreiung nicht das Ende des Krieges bedeutet", so Assad. Man habe aber "sicherlich ihre Nasen im Dreck gerieben". Früher oder später würde es zur vollständigen Niederlage der terroristischen Kämpfer kommen.

Es sei den islamistischen Extremisten nicht gelungen, ihre krude Ideologie in die Köpfe der Menschen zu pflanzen, was er als patriotischen Triumph bezeichnete.

Und es stimmt, dass der Sieg in einer Schlacht nicht unbedingt bedeutet, den Krieg zu gewinnen, aber dies wird nach der abstrakten militärischen Logik gesagt, die nur auf Ergebnissen basiert. Und es stimmt, dass der Sieg in einer Schlacht nicht unbedingt bedeutet, den Krieg zu gewinnen, aber dies wird nach der abstrakten militärischen Logik gesagt, die nur auf Ergebnissen basiert. Was die patriotische Logik betrifft, so beginnt ein Sieg schon vom ersten Tag an mit Standhaftigkeit. Und nach dieser Logik hat Aleppo triumphiert und Syrien hat ebenfalls triumphiert. Wir alle haben über die Angst, die sie in unseren Herzen zu wecken versuchten, und über die Täuschungen, die sie in unseren Köpfen zu verankern versuchten, triumphiert. Wir haben über die Spaltung, den Hass, den Verrat und über jeden triumphiert, der diese Eigenschaften repräsentiert, verkörpert und ausübt.