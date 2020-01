Syrien: Russische Truppen wehren Drohnenangriff auf Russlands Basis in Latakia ab

Nach dem Angriff gab das russische Verteidigungsministerium die folgende Erklärung heraus:

Drei kleine Luftziele (UAVs) näherten sich am Abend des 19. Januar 2020 aus dem Nordosten einer russischen Militäreinrichtung. Sie wurden von russischen Flugabwehrsystemen auf dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in erheblicher Entfernung entdeckt. Die Luftziele wurden von Flugabwehrraketensystemen auf dem russischen Stützpunkt in sicherer Entfernung von der Basis zerstört. Es gibt keine Verluste oder materielle Schäden. Der russische Luftwaffenstützpunkt Hmeimim setzt seinen Betrieb wie üblich fort.