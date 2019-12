Lawrow: Trump will eigentlich gute Beziehungen zu uns – Seine Gegner aber nicht

Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus und einer von Trumps größten Widersachern, nannte das Gespräch zwischen Lawrow und Trump sogar einen "Erfolg der russischen Propaganda".

Lawrow erklärte sich dies als einen weiteren Angriff der unter Ex-US-Präsident Obama eingeführten Anti-Russland-Politik.

Zu dem Vorwurf von Schiff hatte er Folgendes zu sagen:

Er glaube, dass US-Präsident Donald Trump durchaus die bilateralen Beziehungen normalisieren würde, aber jenes Lager, dem Schiff angehört, davon förmlich besessen sei, dies nicht zuzulassen.

Was die Beziehungen zur Russischen Föderation betrifft, so haben wir keinen Grund zu bezweifeln, dass Präsident Trump die Vorteile guter Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten für die Amerikaner, für die amerikanische Wirtschaft, für die Vereinigten Staaten als Ganzes und für die Situation in der Welt ernsthaft versteht. [...] Wir wissen, dass nicht jeder in den Vereinigten Staaten seine Haltung teilt, und man versucht, die Normalisierung unserer Beziehungen auf jede erdenkliche Weise zu bremsen und neue Sanktionen zu verhängen. Ich habe gehört, dass Herr [Bob] Menendez im Kongress Sanktionen dafür fordert, dass das russische Volk unter Oligarchen leidet. Dies ist einr interessante Rechtstheorie. Ich wiederhole, wir haben keinen Zweifel an der Aufrichtigkeit von US-Präsident Donald Trump und an seinem Verständnis der Vorteile der normalen Beziehungen zu Russland für die Vereinigten Staaten.