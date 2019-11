Linke an Spahn: Schaffen Sie ein Gesundheitssystem, das dem Menschen dient, nicht dem Profit

Lötzsch unterstrich einen Gedanken, der sich auch im Ärzte-Appell findet:

Sie wandte sich an den Gesundheitsminister:

Sie warf ihm vor, das Thema zu ignorieren, und forderte ihn auf, sich dazu zu äußern:

Herr Spahn, Sie sind ja in der Öffentlichkeit immer sehr präsent, aber ich habe vergeblich auf den Internetseiten ihres Ministeriums eine Reaktion gesucht und nichts gefunden, und auch kein Interview. Aber vielleicht können Sie das ja in dieser Rede, die sie dann halten werden, korrigieren.

Spahn ging anschließend tatsächlich kurz auf Lötzsch ein und warf ihr vor, seine Maßnahmen in dem Bereich nicht erwähnt zu haben:

Ich hätte mir gewünscht, Frau Lötzsch, wenn Sie schon mal wahrgenommen hätten: Wir machen die größte Veränderung der Finanzierung von Krankenhäusern seit über 20 Jahren. Indem wir sagen, ab dem 1.1. wird für Pflege in Krankenhäusern alles bezahlt, was an Kosten anfällt, und wenn ein Krankenhaus 50 zusätzliche Pflegekräfte einstellt, dann werden diese 50 zusätzlichen Pflegekräfte voll finanziert. Das ist ein klares starkes Signal an die Pflege, und ich hätte es fair gefunden, wenn Sie dies zumindest mal erwähnt hätten.