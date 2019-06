Japan: Putin lädt Trump zum 75. Tag des Sieges nach Moskau ein

Quelle: Sputnik

Am Rande der Gespräche während des G20-Gipfels lud der russische Präsident Wladimir Putin seinen US-Kollegen Donald Trump zu den Feierlichkeiten anlässlich des 75. Tages des Sieges im nächsten Jahr nach Moskau ein, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag am Telefon aus Osaka.