"Das ist es, was der Sozialismus bringt" – Trump verhöhnt Venezuela

Quelle: Sputnik

US-Präsident Donald Trump kommentierte die sich entwickelnde Situation in Venezuela bei einer Kabinettssitzung am Donnerstag in Washington, D.C. und nutzte die Gelegenheit, die sozialistische Ideologie als eine der Ursachen für die Probleme zu benennen.