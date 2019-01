Griechenland: Flüchtlingsfamilien leben in Zelten mitten im Schnee

In einem Flüchtlingslager in der Nähe der griechischen Stadt Thessaloniki hausen Flüchtlingsfamilien unter menschenunwürdigen Lebensbedingungen bei Minusgraden und Schnee in Zelten. Das völlig überfüllte Flüchtlingslager Diavata in Thessaloniki beherbergt 1.410 Flüchtlinge, angeblich mehr als doppelt so viele, wie es dessen Kapazität zulässt.