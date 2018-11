"Trump, wir brauchen deine Hilfe" - Farmer in Südafrika protestieren gegen Farmer-Morde

Weiße Demonstranten sind am Montag in der südafrikanischen Stadt Pretoria auf die Straßen gegangen. Die landesweite Protestkampagne, die von den Organisatoren "Black Monday" genannt wird, richtet sich gegen Ermordung von Farmern.

Die Demonstranten baten auch den US-Präsidenten Donald Trump um Hilfe. Valerie Byliefeldt, die an der Organisation der Veranstaltung beteiligt war, forderte: "Herr Donald Trump, ich möchte sehr gerne, dass Sie nach Südafrika kommen und sich selbst davon überzeugen, dass die weiße Minderheit hier permanent abgeschlachtet wird".



Trump hatte via Twitter im August mitgeteilt, dass er Außenminister Mike Pompeo gebeten habe, südafrikanische Landnahmen und Morde an Farmern zu thematisieren. Die südafrikanische Regierung wies den Tweet prompt als spaltend und Fake News zurück.



Laut einem im Mai von Agri Südafrika - der größten Interessenvertretung der Landwirte des Landes - veröffentlichten Bericht haben die Morde an Farmern jedoch den niedrigsten Stand seit zwei Jahrzehnten erreicht. Die südafrikanische Polizei habe für das Jahr 2017 "nur" 46 Morde an Farmern gemeldet. Die Gesamtzahl der von der südafrikanischen Polizei vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018 registrierten Morde betrug 20.366.

