"Endlich in Sicherheit" - Zivilisten fliehen über Korridor aus von Terroristen besetztem Idlib

Zivilisten haben gestern damit begonnen, durch den humanitären Korridor von Abu al-Duhur in Sicherheit zu flüchten.Wie die syrische Nachrichtenagentur SANA berichtet, nutzten viele die Chance über den Korridor in ihre Heimat zurückzukehren. Unter den Binnenflüchtlingen, die durch den Korridor in das von der Regierung kontrollierte Gebiet kamen, befanden sich zahlreiche Frauen und Kinder. Einige berichten über ihre Erfahrungen vor der Kamera.