"Nicht immer heraushalten“ - Merkel schließt Beteiligung an Militärschlägen in Syrien nicht aus

Quelle: Reuters © Reuters

In den vergangenen Tagen tauchten Informationen auf, nach denen das deutsche Verteidigungsministerium eine mögliche deutsche Beteiligung an Militärschlägen in Syrien erwäge. Die USA, Frankreich und Großbritannien erwarten einen Chemiewaffeneinsatz in Syrien, hinter dem die syrische Regierung stecken soll. In diesem Falle berate man auch über ein schnelles Eingreifen ohne Bundestags-Beschluss. Andrea Nahles, Alexander Gauland und die Bundeskanzlerin Merkel sprachen die Thematik heute an.