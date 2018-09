„Scharf geschossen“ - Protest in Syrien gegen geschlossene Schulen eskaliert

Dutzende von Demonstranten sind am Dienstag wütend in eine assyrische Schule in der nordöstlichen syrischen Stadt Qamischli eingebrochen. Der Protest brach aus, nachdem Kräfte der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) und des Syrischen Sicherheitsbüros (Sutoro) die Sabro-Schule sowie andere private assyrische Schulen in der Stadt geschlossen hatten.