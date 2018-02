Russland bombardiert Terroristen, die russischen Jet in Syrien abgeschossen haben

Islamistische Terroristen, die der al-Nusra Front nahe stehen, haben heute einen russischen Kampfjet in Syrien abgeschossen und den Piloten getötet. In Reaktion darauf, ließ Russland die Angreifer mit einem präzisen Angriff in Idlib eliminieren. Die Nachtsichtaufnahmen zeigen Raketen, die auf Bodenziele treffen und sie zerstören. Mindestens 30 Terroristen sollen bei der Operation getötet worden sein.