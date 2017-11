Wieder mal ist Russland schuld - Lawrow zu neuen Vorwürfen aus Spanien, England und den USA

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich am Mittwoch in Moskau zu den jüngsten Anschuldigungen hinsichtlich einer angebliche Einmischung Russlands in Spanien, den USA und Großbritannien geäußert. Er nannte das nicht besonders originelle Vorgehen der westlichen Länder, Russland für die eigenen internen politischen Probleme verantwortlich zu machen, einen Versuch, "die Aufmerksamkeit der Wähler von ihrer eigenen Unfähigkeit abzulenken, diese internen Probleme zu lösen".