"Verschwinde!": Russischer Milliardär weist penetranten CNN-Reporter zurecht

© Screenshot CNN

Die mediale Hysterie um eine angebliche Einmischung in die US-Wahl 2016 durch den Kreml reißt nicht ab. Nun bekam auch der russische Unternehmer Oleg Deripaska diese am Rande des APEC-Gipfels in Vietnam zu spüren. Der CNN-Reporter Matthew Chance hatte es auf ihn abgesehen und folgte ihm auf Schritt und Tritt. Er behelligt ihn mit bohrenden Fragen über seine angeblichen Verbindungen zum ehemaligen Wahlkampfleiter Donald Trumps, Paul Manafort.