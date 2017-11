Putin: USA planen Einmischung in russische Präsidentschaftswahlen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag gegenüber dem Personal der Kompressorenfabrik Tscheljabinsk erklärt, dass es in den USA Bestrebungen gäbe, im Umfeld der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland "Probleme" zu schaffen. Putin sagte, er vermutete, dass "die angebliche Einmischung in ihre Wahlen" als Begründung dafür herhalten werde.