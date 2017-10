Student zu Putin: Europa und Russland werden für US-Interessen gegeneinander aufgehetzt

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Sonntag bei einem Treffen mit internationalen Studenten am Rande des XIX. Internationalen Festivals der Jugend und Studenten in Sotschi mehrere aktuelle Themen erörtert. Ein Student erklärte dem russischen Präsidenten, viele Leute meinten, Europa und Russland würden gegeneinander aufgehetzt, weil ein zu starkes Russland den Interessen der USA widerspräche. Putin nickte daraufhin zustimmend und zugleich nachdenklich.