Handgemenge zwischen Nawalny-Anhängern und Polizei in Sankt Petersburg

Nach Aussagen des russischen Innenministeriums wurden am Samstag in Sankt Petersburg rund 38 Personen festgenommen, nachdem 1.800 Menschen an einer unerlaubten Kundgebung zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Alexei Nawalny in Sankt Petersburg teilgenommen hatten. Er behauptete fälschlicherweise, dass die Kundgebung in Sankt Petersburg genehmigt war, dem widersprachen aber die Behörden.