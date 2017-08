Türkei: "Dieses Deutschland hilft Terroristen" – Erdogan greift Merkel an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat bei einer Konferenz in Rize im östlichen Schwarzmeerraum am vergangenen Montag Kanzlerin Merkel scharf angegriffen. Ankara habe Berlin Unterlagen zu 4.500 Terroristen geschickt, aber keinerlei Antwort erhalten.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind in den letzten Wochen auf ein neues Tief gefallen, nachdem Auftritte türkischer Politiker in Deutschland nicht stattfinden konnten und deutsche Inspektoren nicht auf die NATO-Basen Incirlik und Konya gelassen sowie einige deutsche Staatsbürger in der Türkei inhaftiert wurden.

