"Kommt nichts Gutes bei raus" – Putin über Unruhen, Plünderungen und Denkmalstürze bei BLM-Protesten

Putin erklärte:

Was die Dinge im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen der weißen Bevölkerung und den Afroamerikanern betrifft, so handelt es sich um bekannte Probleme, die in den USA seit langem bestehen. Wir hatten in der UdSSR und im modernen Russland immer viel Sympathie für den Kampf der Afroamerikaner um deren natürlichen Rechte. Immer.