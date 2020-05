Exklusiv aus Dresden: US-Kampfhubschrauber starten gen Polen

Folge uns auf

Nicht alles steht in der Corona-Zeit still, auch Armeen und Militärgeräte nicht. RT Deutsch liegen exklusive Videoaufnahmen vor, die gestern am Flughafen in Dresden entstanden sind. Sie zeigen eine Staffel von US-Kampfhubschraubern des Typs AH-64 Apache, die dort nach einem kurzen Zwischenstopp Richtung Polen gestartet sind.