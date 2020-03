Angst vor Eskalation: US-Kongress will Trump Krieg gegen den Iran verbieten

Das US-Repräsentantenhaus billigte am Mittwoch eine vom Senat eingebrachte und parteiübergreifende Resolution in Bezug auf den Iran. Diese zielt demnach darauf ab, die Befugnisse von US-Präsident Donald Trump zur Einleitung militärischer Operationen gegen den Iran einzuschränken. Der Senat stimmte mit 55 zu 45 Stimmen zugunsten der Resolution, wobei sich acht Republikaner den Demokraten anschlossen.

Im Gegenzug drohte das Weiße Haus nun ein Veto Trumps gegen die Resolution an. Zudem untergrabe die Maßnahme die "Fähigkeit der Vereinigten Staaten, (...) amerikanische Bürger zu schützen, denen der Iran weiterhin Schaden zufügen will".

Damit spielte die Trump-Regierung auf den jüngsten Raketenbeschuss der auch von US-Truppen genutzten irakischen Militärbasis Camp Taji an, bei dem zwei US-Amerikaner und ein Brite getötet wurden. Demnach sei es "wahrscheinlich", dass der Beschuss von der "Kata'ib Hisbollah oder einer anderen von Iranern unterstützten schiitischen Milizgruppe" ausging.

Die vom demokratischen Senator Tim Kaine aus Virginia verfasste Resolution besagt, dass Trump die Zustimmung des Kongresses erhalten muss, bevor er weitere militärische Maßnahmen gegen den Iran ergreifen kann. Nach Ansicht des Mehrheitsführers im US-Repräsentantenhaus, des Demokraten Steny Hoyer aus dem US-Bundesstaat Maryland, gehe es bei der nun gebilligten Resolution nicht um Trump, sondern darum, die verfassungsmäßigen Befugnisse des Kongresses zur Erklärung eines Krieges durchzusetzen.

Es gibt viele Länder, in denen eine Person (allein) Entscheidungen trifft. Man nennt sie Diktaturen. Unsere Gründerväter wollten nicht, dass Diktatoren die Vereinigten Staaten von Amerika regieren", gab Hoyer zu Protokoll.

Die Kongressabgeordneten kritisierten demnach auch die fragwürdigen und wechselnden Argumente der US-Regierung für die Tötung des iranischen Top-Generals Qassem Soleimani am 3. Januar.

Entgegen den anfänglichen Behauptungen wurde schnell klar, dass keine unmittelbare Gefahr bestand. Als die Regierung einen gesetzlich vorgeschriebenen Bericht an den Kongress schickte, in dem die rechtlichen und politischen Begründungen dargelegt wurden, war von einer unmittelbaren Bedrohung nicht die Rede, überhaupt nicht", so der demokratische Abgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses Eliot Engel.