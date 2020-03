Neue Enthüllungen der US-Republikaner: 5.3 Milliarden US-Dollar in der Ukraine veruntreut

Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani will nach dem Impeachment-Prozess die Vorwürfe der Demokraten gegen seine eigene Partei und gegen den US-Präsidenten Donald Trump nicht einfach auf sich sitzen lassen – und untersucht deren Machenschaften in der Ukraine.

Seit Dezember 2019 hat er die Machenschaften der Demokratischen Partei in der Ukraine unter die Lupe genommen und dabei so einiges herausgefunden. Wie bisher geheim gehaltene und am Montag, dem 2. März, veröffentlichte Papiere des Obersten Rechnungshofs der Ukraine festhalten, wurden in der Ukraine in den Jahren 2015 bis 2017 rund 5.300.000.000 US-Dollar an Hilfsgeldern zweckentfremdet.