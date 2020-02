Sevim Dağdelen zu Gast bei RT: "Anhörung wurde teilweise ohne Assange begonnen"

Wegen erheblicher Tonprobleme habe Assange sowie Medienvertreter und Beobachter das Verfahren kaum mitverfolgen können, sagte Dağdelen in einem Gespräch mit RT. Ihr zufolge habe die Richterin teilweise nicht ins Mikro gesprochen und mit dem Verfahren begonnen, während Assange noch nicht im Gerichtssaal war. Als ihm die Richterin eine Frage stellte, durfte er diese nur über seine Anwälte beantworten. Dağdelen zitierte Assange:

Ich kann hier so gut am Geschehen teilnehmen wie ein Tennisspieler, der in Wimbledon nur auf der Tribüne sitzen darf.