Imperium am Limit: Pentagon will Schlagkraft des US-Militärs bündeln

Quelle: Reuters © R. Nial Bradshaw/Handout via REUTERS

F-35A-Kampflugzeuge der US Air Force während einer Übung auf der Hill Air Force Base, Utah, 6. Januar 2020. Picture taken January 6, 2020. US Air Force/R. Nial Bradshaw/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.