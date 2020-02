Lawrow: Russische Diplomaten haben Entdeckung der Antarktis gefördert

Russische Diplomaten unterstützten die Bemühungen der Ersten Russischen Antarktis-Expedition unter der Leitung der Marineoffiziere des Russischen Kaiserreichs Fabian Bellingshausen und Michail Lasarew, die im Zeitraum von 1819 bis 1821 stattfand und die Existenz der Antarktis bewies. Das erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow in einem Interview für den Dokumentarfilm "Antarktis: 200 Jahre Frieden", das auf der Website des russischen Außenministeriums veröffentlicht wurde.

Der russische Chefdiplomat betonte, dass Bellingshausen und Lasarew zunächst bestätigten, dass die Antarktis ein Kontinent ist, und fügte hinzu:

Natürlich war die Tatsache, dass die Expedition ohne Zwischenfälle verlief – niemand starb, niemand zog sich, wie damals befürchtet, Skorbut zu –, in vielerlei Hinsicht auf die Bemühungen der russischen Regierung, einschließlich der russischen diplomatischen Vertretungen, zurückzuführen, diesen Menschen bei ihren Bemühungen zu helfen.

Übrigens wurde diese Expedition von Diplomaten in vielerlei Hinsicht unterstützt. Unsere Botschafter und Generalkonsule hatten den Auftrag, die Expedition zu unterstützen, die Forscher mit Lebensmitteln und verschiedenen Ausrüstungsgegenständen – Ferngläsern und vielen andere Dingen – zu versorgen.

Die Engländer und die US-Amerikaner sind in ihre Fußstapfen getreten, aber [Bellingshausen und Lasarew] waren die Ersten, die bewiesen haben, dass dies ein Kontinent ist und nicht nur ein Eisklumpen.

Im Interview drückte Lawrow seine Bewunderung für die beiden Marineoffiziere aus. Er stellte fest, dass die Erforschung der Antarktis das Bild Russlands in der Welt verbesserte, und hob hervor:

Dies kommt der Diplomatie direkt zugute, da wir so unsere Erfahrungen teilen, die Errungenschaften unseres Volkes demonstrieren und das Bild Russlands in der Welt verbessern können. Dasselbe gilt, wenn in unserer Wirtschaft und Wissenschaft alles gut zusammenpasst und verläuft, dann ist es einfacher, eine Außenpolitik 'aufzubauen'.