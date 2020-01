Corona-Virus: Weltgesundheitsorganisation erklärt internationale Notlage

Medizinisches Personal misst am 29. Januar 2020 in Jiujiang, in der chinesischen Provinz Jiangxi, Temperatur der Passagiere, die gerade aus einem Zug gestiegen sind.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach der rasanten Zunahme von Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus in China eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen. Ziel ist, die Ausbreitung über Grenzen hinweg möglichst einzudämmen.

Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Corona-Virus hat die weltweiten Fälle bei der Sars-Pandemie vor 17 Jahren übertroffen. Mit 317 neuen Erkrankungen, die die Behörden der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina am Donnerstag berichteten, kletterte die Gesamtzahl weltweit auf mehr als 8.100. An dem Schweren Akuten Atemwegssyndrom (Sars) waren 2002/2003 nach Auskunft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 8.096 Menschen erkrankt und 774 gestorben. Durch das neue Virus, das mit dem Sars-Erreger verwandt ist, sind bisher 170 Menschen ums Leben gekommen.

Ausbreitung über Grenzen hinweg möglichst eindämmen

Wegen des Ausbruchs der neuen Lungenkrankheit in China hat die WHO nun eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen. Damit sind konkrete Empfehlungen an Staaten verbunden, um die Ausbreitung über Grenzen hinweg möglichst einzudämmen. Noch sei die Zahl der Infektionen außerhalb Chinas relativ gering, sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstagabend. Aber man wisse nicht, welchen Schaden das Virus in einem Land mit einem schwachen Gesundheitssystem anrichten würde.

Der WHO-Direktor betonte, dass diese Erklärung "kein Misstrauensvotum gegenüber China" sei.

"Let me be clear: this declaration is not a vote of no confidence in #China. On the contrary, WHO continues to have confidence in China’s capacity to control the outbreak"-@DrTedros#2019nCoV — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Die Reaktion der Volksrepublik auf den Ausbruch sei "sehr beeindruckend" gewesen und setze neue Standards, fügte der WHO-Chef hinzu. Ebenso wie Chinas Bereitschaft zur Transparenz und zur Unterstützung anderer Länder.

Mit der ersten Erkrankung in Tibet sind nun in allen Regionen und Provinzen der Volksrepublik Infektionen nachgewiesen. Der Anstieg ist rasant. Vor zwei Wochen waren erst 40 Fälle gezählt worden. Der Höhepunkt der Epidemie wird frühestens in einer Woche erwartet.

Deutsche Rückkehrer sollen 14 Tage lang auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Quarantäne

Außerhalb der Volksrepublik sind in rund 20 Ländern mehr als 100 Infektionen gezählt worden. Bei der "großen Mehrheit" der Fälle außerhalb Chinas handele es sich um Menschen, die entweder selbst in die chinesische 11-Millionen-Metropole Wuhan gereist seien oder mit jemandem in Kontakt standen, der dies getan habe, so die WHO-Vertreter.

Der einzige Weg, diesen Ausbruch zu bewältigen, ist, dass alle Länder im Geiste der Solidarität und Zusammenarbeit kooperieren", sagte Tedros. "Wir stecken alle gemeinsam in dieser Sache, und wir können sie nur gemeinsam stoppen."

In Deutschland gibt es bislang vier bestätigte Fälle. Die Patienten sind nach Angaben von Donnerstag ohne Symptome. Die Bundesrepublik plant eine Rückholaktion für deutsche Staatsbürger aus der besonders schwer betroffenen Metropole Wuhan. Der Flug war zunächst für Samstag geplant. Sicher war das aber auch am Donnerstag noch nicht. Die Teilnahme ist freiwillig. Nach bisherigen Schätzungen geht es um rund 90 Bundesbürger. Die Rückkehrer sollen 14 Tage lang auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz in Quarantäne.

