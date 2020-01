Die BRICS sind bereit, neue Mitgliedsstaaten aufzunehmen. Das teilte der russische Vize-Außenminister mit und wies darauf hin, dass Russlands Aktivitäten auf BRICS-Ebene daraufhin abzielen, interessierten Ländern Wege zur Zusammenarbeit mit der Gruppe zu ermöglichen.

Die BRICS-Ländergruppe, zu der Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören, ist offen für neue Mitgliedsländer, so der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow.

Russland konzentriert sich auf Aktivitäten auf der BRICS+-Plattform, die "es interessierten Ländern ermöglicht, Wege zur Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Gruppe zu finden", so der Diplomat. Er fügte hinzu:

Deshalb ist es möglich, über die Erweiterung von BRICS als ein Ziel für die Zukunft zu sprechen.

Laut Rjabkow, dem russischen Vertreter im Fünf-Nationen-Block, "ist die Existenz von BRICS wichtig für die Schaffung neuer positiver Elemente in der wirtschaftlichen, sozialen und wissenschaftlichen Entwicklung unserer Länder sowie für andere Bereiche der Entwicklung".

Die Staatengruppe, die ursprünglich BRIC genannt wurde, wurde im Jahr 2006 von Brasilien, Russland, Indien und China gegründet. Im Jahr 2010 schloss sich Südafrika der Gruppe an und ergänzte das Akronym mit dem "S".

Die Gruppe der fünf Länder repräsentiert mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung. Im Einklang mit den Bemühungen, den Handel anzukurbeln, arbeiten die BRICS an der Integration der Zahlungssysteme, an der Erhöhung der Zahlungen in nationalen Währungen sowie an der Einrichtung eines unabhängigen Kanals für den Informationsaustausch. Es wurde bereits früher berichtet, dass die BRICS-Staaten ein neues gemeinsames Zahlungssystem mit der Bezeichnung BRICS Pay schaffen wollen, das den bestehenden Apple Pay- und Samsung Pay-Diensten ähnlich sein wird.

