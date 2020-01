Mitten aus dem Feuer: Aufnahmen aus Australien schockieren die Welt (Video)

Quelle: AFP © SAEED KHAN / AFP Brennende Glut bedeckt den Boden, während Feuerwehrmänner gegen Buschfeuer kämpfen. Bild: Feuer in der Stadt Nowra im australischen Bundesstaat New South Wales, Dezember 2019

Die Buschbrände in Australien halten die Menschen in "Down Under" weiter in Atem. Etwa zehn Millionen Hektar sind seit Beginn der Brände im Oktober 2019 den Flammen zum Opfer gefallen. Das entspricht einer Fläche von Bayern und Baden-Württemberg zusammen.

26 Menschen und viele Millionen Tiere sind bereits gestorben. RT Deutsch veröffentlicht Handyaufnahmen von der Feuerwehr Ingleburn im Bundesstaat New South Wales. Sie zeigen Einsatzkräfte, die mitten im Feuer ihr Leben riskieren.