Angela Merkel und Wladimir Putin geben Pressekonferenz in Moskau (mit Simultanübersetzung) (Archivbild)

Heute treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau zusammen. Laut dem Pressedienst des Kreml soll es bei den Gesprächen um die Eskalation im Nahen Osten, Energiesicherheit und die Lage in der Ostukraine gehen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas sind am 11. Januar zu einem Arbeitsbesuch nach Russland gereist. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Präsident Wladimir Putin in Moskau sollen die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten stehen, wo es zu einer Eskalation zwischen dem Iran und den USA in den letzten Tagen kam.

Auch die Lage in der Ostukraine sowie die Maßnahmen im Rahmen der Minsker Abkommen zur Beilegung des Konflikts stehen auf der Agenda. Die gemeinsame Pressekonferenz übertragen wir live und mit deutscher Simultanübersetzung.