Moskau wird seine guten Beziehungen zu Peking nicht aufgeben, nur um die Vereinigten Staaten zu erfreuen. Dies hat der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärt.

Wir werden unsere Beziehungen zu China nicht verschlechtern, nur um die Amerikaner glücklich zu machen", sagte Lawrow am Sonntag im russischen Fernsehen.

Nach Ansicht des russischen Spitzendiplomaten sollten die Länder daran arbeiten, die Zusammenarbeit miteinander zu verbessern, anstatt andere Staaten mit Sanktionen und Ultimaten einzuschüchtern, um ihre Ziele zu erreichen.

Lawrow bemerkte, dass der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger beim gemeinsamen Treffen im Oktober mit ihm über sein neuestes Buch zu China sprach und dabei das Gefühl zum Ausdruck brachte, dass die Vereinigten Staaten eine Situation erreichen möchten, in der ihre Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Peking besser werden als die derzeitigen Beziehungen zwischen China und Russland.

Der russische Außenminister erklärte, dass sich China trotz eines mit den Vereinigten Staaten vergleichbaren wirtschaftlichen Entwicklungsstandes auf der Weltbühne völlig anders verhalte.

China nutzt seine Wirtschaftskraft nach den Regeln, die zu Zeiten von Bretton Woods aufgestellt wurden – der Internationale Währungsfonds, die Welthandelsorganisation, die Weltbank", sagte Lawrow. "Vielleicht sind die Väter der gegenwärtigen Globalisierung beleidigt, dass sie nach den Regeln, die sie selbst aufgestellt haben, geschlagen werden. So ist das Leben – Wettbewerb, ein freier Markt, die in Bretton Woods aufgestellten Regeln existieren immer noch. Es wird versucht, sie zu modernisieren: Dies geschieht in der WTO usw."