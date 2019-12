US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 – keine Gegenmaßnahmen

Am Freitagabend unterzeichnete US-Präsident Donald Trump auf einer Luftwaffenbasis bei Washington ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt. Dieses war zuvor mit großer Mehrheit von Demokraten und Republikanern im US-Senat angenommen worden. Das Sanktionsgesetz gegen Nord Stream 2 ist Teil des Pakets und trat mit Trumps Unterschrift in Kraft.

Die US-Strafmaßnahmen des sogenannten "Gesetzes zum Schutz von Europas Energiesicherheit" zielen auf die Betreiberfirmen der hoch spezialisierten Schiffe ab, mit denen die Rohre für die Gasleitung durch die Ostsee verlegt werden.

Die angekündigte Standhaftigkeit sieht jedoch keine entsprechenden Gegenmaßnahmen vor.

Die Bundesregierung lehnt derartige extraterritoriale Sanktionen ab (...). Sie treffen deutsche und europäische Unternehmen und stellen eine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten dar", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Samstag in Berlin zur Unterzeichnung des Sanktionsgesetzes.