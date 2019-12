Ausbeutung von Kindern in Kobaltminen: Klage gegen Microsoft, Apple und Co (Video)

Quelle: Reuters © Kenny Katombe/Reuters Die Arbeit in Cobaltminen ist ein Knochenjob, der nicht selten tödlich endet. (Kongo, Katanga-Provinz, 25. November 2015)

Wegen der fürchterlichen Bedingungen in den Kobaltminen im Kongo haben 14 Familien Klage gegen Unternehmen wie Google, Apple, Microsoft und Tesla eingereicht. In besagten Minen werden Kinder unter steinzeitlichen Verhältnissen bis in den Tod ausgebeutet.

Verstümmelungen und Todesfälle sind an der Tagesordnung, die gezahlten Löhne erbärmlich. Die Kläger argumentieren, den Konzernen seien sämtliche Details des Abbaus de facto bekannt gewesen. Deren Bosse geben sich mit Vorzeigeprojekten unwissend bis wohlwollend.