Geopolitik mit anderen Mitteln: WADA-Komplettsperre gegen Russland ist einzigartig

Quelle: Reuters © Denis Balibouse WADA-Pressekonferenz am 9. November 2019

Folge uns auf

Doping ist im Profisport nichts Neues. In beinahe allen Sportarten und in allen Ländern wird im Spitzensport gedopt. In allen Ländern gibt es Trainer und Ärzte, die Sportlern mit illegalen Mitteln Vorteile verschaffen. Doch die Sperre gegen Russland ist einzigartig.

Mehr zum Thema - Dopingbehörde WADA: Kampf für sauberen Sport oder endlose Hexenjagd gegen Russland? Die gegen alle russische Sportler verhängte Sippenhaft widerspricht nicht nur der Unschuldsvermutung, sie wurde und wird auch gegen kein anderes Land verhängt. Obwohl es genug entsprechende Skandale gab und gibt. Ohne geopolitischen Zusammenhang ist die ultimative Sperre gegen Russland nicht zu erklären.