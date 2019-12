Goldrausch: Immer mehr Länder holen ihre Goldreserven heim (Video)

Viele Jahre lang war es Usus, dass Länder ihre Goldreserven in den westlichen Finanzmetropolen London und New York City lagerten. Nun fordern diverse Staaten ihr Auslandsgold zurück. Aktuell möchte die Slowakei ihr in Großbritannien gelagertes Gold.

Die Repatriierung der Goldreserven muss als Zeichen steigenden Misstrauens gewertet werden. Die zunehmende Flucht in das Edelmetall zeugt außerdem von einer schleichenden Abkehr vom US-Dollar. Viele Jahre lang haben die USA mittels ihrer Währung und der Bezahlsysteme große politische Macht ausgeübt. Doch die Ära des Dollar neigt sich dem Ende zu. Mehr zum Thema - Zentralbank: Russland weit weniger abhängig vom US-Dollar oder anderen Fremdwährungen