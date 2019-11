Russischer OPCW-Vertreter: "Zuordnungsteam" wird von Assads Feinden dominiert (Video)

Russlands OPCW-Vertreter Alexander Schulgin erklärte am Donnerstag, Russland habe kein Vertrauen in das sogenannte "Zuordnungsteam" ("attribution team"). Das Team soll die Verantwortlichen für den angeblichen Chemiewaffeneinsatz in der syrischen Stadt Duma feststellen.

Das Team wird seine Arbeit bei der OPCW demnächst aufnehmen, agiere jedoch kaum neutral oder transparent. Niemand weiß, wie es arbeiten wird, auf welche Regeln es sich stützen wird, was es für Menschen sind, die in diesem Zuordnungsteam arbeiten werden“, sagte Schulgin gegenüber RT. Weiterhin erinnerte er daran, welches Land bisher an Chemiewaffen festhält.