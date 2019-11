Außenminister Südossetiens zu RT Deutsch: "Wir sollten ausgelöscht werden" (Video)

Der Außenminister Südossetiens, Dmitry Medojew, besuchte auf seiner Europareise am Montag und Dienstag Berlin. Er führte Gespräche mit Politikern aus Berlin und Brandenburg, sowie mit Wirtschaftsvertretern. Gegenüber RT Deutsch erläutert er auch die Rolle Russlands.

Eingeladen worden war Medojew vom Berliner AfD-Abgeordneten Gunnar Lindemann, mit dem er zusammen die Gründung eines deutsch-südossetischen Freundschaftsclubs beschloss. Man wünsche sich, dass viele junge Leute, sich im Rahmen des kulturellen Austauschs beide Länder, in Zukunft gegenseitig besuchen und kennenlernen können, so Lindemann und Medojew in Berlin.

Mit RT Deutsch sprach der Außenminister über den Fünf-Tage-Krieg vom Sommer 2008, über Russland als angeblichen Aggressor und den gegenseitigen Austausch mit der Volksrepublik Donezk.

