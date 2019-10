Reichste Frau Afrikas: Wir wollen den Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland (Video)

Quelle: Reuters © Toby Melville (Archivbild) Isabel dos Santos in London, Großbritannien, 18. Oktober 2017.

Folge uns auf

Isabel Dos Santos, Afrikas reichste Frau und die Tochter des Ex-Präsidenten von Angola, nahm am Afrika-Gipfel in Sotschi teil. In einem Interview gegenüber RT lobt sie die Regierung ihres Landes für das schnelle Wirtschaftswachstum nach dem 27 Jahre langen Bürgerkrieg.