Ukrainischer Abgeordneter: Joe Biden erhielt 900.000 Dollar von ukrainischem Konzern Burisma

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden soll vom ukrainischen Unternehmen Burisma Group 900.000 Dollar erhalten haben. Das erklärte der ukrainische Parlamentsabgeordnete Andrej Derkatsch am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Kiew.

Wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtet, legte Derkatsch Unterlagen der ukrainischen Justiz vor, die in den Worten des Abgeordneten einen "Mechanismus" beschrieben, um Geld zu Biden zu schaffen:

Dies war nach Auffassung der Ermittler die Übertragung von Mitteln der Burisma Group für Lobbyarbeit an Joe Biden persönlich durch eine Lobbyfirma. 900.000 Dollar wurden an das US-Unternehmen Rosemont Seneca Partners überwiesen, das laut mehreren Quellen, insbesondere der New York Times, mit Biden verbunden ist. Laut Zahlungszweck sollten damit Beratungsleistungen bezahlt werden.