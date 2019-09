Zur Unterstützung der Proteste in Hongkong: Demonstration vor Chinas Botschaft in den USA (Video)

Wie hier in Hongkong am 29. September 2019 fand auch in Washington ein anti-chinesischer Protest statt.

In Hongkong finden die anti-chinesischen Proteste kein Ende. Dabei wurde die ursprüngliche Forderung der Demonstranten vor einigen Wochen bereits erfüllt: Es wird kein Auslieferungsgesetz an China geben. Die Demonstrationen gehen dennoch weiter.

Auch vor der chinesischen Botschaft in Washington gab es eine Kundgebung zur Unterstützung der Demonstrationsbewegung in Hongkong. Aufgerufen wurde unter dem Slogan "Stop ChiNAZI". Im Internet wurde für die Demonstration mit einer chinesische Fahne geworben, auf der die Sterne in Form eines Hakenkreuzes abgebildet sind.

Mehr zum Thema -Hongkong: Demonstranten im Auftrag der Geopolitik (Video)

Eine der Gruppen hinter dem Protest ist die Initiative "Citizen Power Initiatives for China". Die Nichtregierungsorganisation aus Washington D.C. wurde in der Vergangenheit bereits vom "National Endowment for Democracy" (NED) unterstützt. Es ist eine von der US-Regierung finanzierte Stiftung, deren Hauptziel es ist, Demokratie im Ausland zu fördern.