Wahlkampfabschluss der FPÖ: "Staatsfeind Nr. 1" Herbert Kickl will erneut Innenminister werden

Beim Wahlkampfabschluss der FPÖ sprachen auf dem Wiener Viktor-Adler-Markt unter anderem Spitzenkandidat Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl. Der ehemalige Innenminister Herbert Kickl machte deutlich, dass er den Posten nach der Wahl erneut anstrebt.

"Die, die jetzt versuchen, uns abzuschießen, werden am Sonntag ihr blaues Wunder erleben", erklärte Kickl. Anschließend lässt der selbsternannte "Staatsfeind Nummer 1" seine Zeit als Innenminister Revue passieren und gibt sich am Ende siegesgewiss: "Mich nimmt niemand an die kurze Leine."