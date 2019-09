Facebook kauft Start-up: Kommt nun die Gedankensteuerung?

Die soziale Medien-Plattform Facebook setzt auf die künftige Nutzung seiner Dienste durch das Messen von Gedanken. Hierfür erwarb sie nun ein Start-Up. Ctrl-Labs heißt die Firma. Mittels eines "Myo" Armbands werden die neuronalen Signale gemessen und in Computerbefehle umgewandelt.

Laut Bloomberg kostete der Kauf Facebook eine Summe zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Dollar. Eine der größten Investitionen Facebooks.

Den Kauf kündigte der Leiter von AR und VR bei Facebook, Andrew "Boz" Bosworth an:

Technologie wie diese hat das Potenzial, neue kreative Möglichkeiten zu eröffnen und Erfindungen des 19. Jahrhunderts in einer Welt des 21. Jahrhunderts neu zu interpretieren. So können unsere Interaktionen in VR und AR eines Tages aussehen. Es kann die Art und Weise verändern, wie wir uns verbinden.