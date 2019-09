USA und die Taliban – Geschichte einer alten Freundschaft

Donald Trump hat die Gespräche mit den Taliban abgebrochen. Teile von Politik und Medien atmen hörbar auf. Dort empfand man die Verhandlungen als eine Art Skandal. Doch die jetzt als "Inbegriff des Bösen" geltenden Taliban wurde vor nicht so langer Zeit von den USA hofiert.

Seit dem 11. September gelten die Taliban in weiten Teilen der westlichen Gesellschaft als Inbegriff des Bösen. Ein Blick in die nicht so weit entfernte Vergangenheit offenbart jedoch ein ganz anderes Verhältnis zwischen USA und Taliban. Noch zu Zeiten Bill Clintons wurden die heutigen Teufel umsorgt und hofiert. Die US-Energie-Interessen machten die Taliban zu einem überaus wichtigen Verhandlungspartner. Schon die Mudschaheddin hätten sich ohne die Hilfe der Vereinigten Staaten kaum gegen die sowjetischen Truppen behaupten können.