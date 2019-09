Russisch-ukrainischer Gefangenenaustausch hat begonnen

Symbolbild: Festgenommene Crewmitglieder des ukrainischen Schiffes, das in russische Gewässer eingedrungen war, Moskau, Russland, 16. August 2019

Der lang erwartete Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine hat begonnen. Ein ukrainisches Flugzeug wurde bereits auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo gesichtet. Russlands Präsident hofft mit dem Austausch auf einen Neuanfang zwischen beiden Ländern.

Laut russischen Quellen sollen ungefähr 30 ukrainische Bürger vom Moskauer Flughafen Wnukowo aus in die Ukraine fliegen.

Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland, die den Austausch der Gefangenen ermöglichten, waren langwierig und schwierig. Über die Details drang nur wenig an die Öffentlichkeit. Der russische Präsident Wladimir Putin bestätigte diese Woche, dass die Gespräche schließlich erfolgreich gewesen seien und der Austausch bevorstehe.

Putin sagte über die Gespräche:

Der Austausch wird ziemlich umfangreich sein, massenhaft, was ein guter Schritt nach vorn wäre, hin zur Normalisierung der russisch-ukrainischen Beziehungen.

So begann in Moskau der Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine:

Seit dem Jahr 2017 hat es keinen Gefangenenaustausch mehr gegeben. Wer genau auf der Liste der Gefangenen steht, wurde nicht bekannt gegeben.

Im November nahm die russische Küstenwache 24 ukrainische Seeleute fest und beschlagnahmte drei Kriegsschiffe. Diese hatten versucht, die Straße von Kertsch ohne Genehmigung zu passieren. Die zwei Dutzend Seeleute wurden festgenommen und der Verletzung von Seegrenzen angeklagt. Kiew warf Moskau daraufhin eine unprovozierte Aggression vor. Die Seeleute bezeichnet Kiew als "politische Gefangene".

Auf der Liste könnte sich laut Medienberichten auch der Filmemacher Oleg Senzow befinden, der im Jahr 2014 in Russland festgenommen worden war. Ihm wurde Terrorismus vorgeworfen, das Urteil lautete 20 Jahre Haft. Senzow soll der radikalen ukrainischen Gruppe "Rechter Sektor" angehören, die ein Attentat auf das Mahnmal aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Krim und Brandstiftung in mehreren Gebäuden plante. Senzow bestritt alle Anschuldigungen gegen ihn und forderte seine sofortige Freilassung.

Der russische Journalist Kirill Wyschinski, der in der Ukraine verhaftet worden ist, befindet sich laut jüngsten Berichten bereits auf dem Weg nach Moskau. Sein Flugzeug sei bereits von Kiew aus gestartet. Ihm wurden in der Ukraine Landesverrat und Falschmeldungen vorgeworfen. Wyschinski verwies darauf, er habe lediglich seinen Beruf ausgeübt. Letzten Mittwoch wurde er auf Bewährung freigelassen. Über ein Jahr lang saß er in ukrainischer Haft.

На трапе. Уже скоро pic.twitter.com/Bj5bJHgm53 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 7, 2019

Unter den Gefangenen der Ukraine sind solche, die die Regierung als "Deserteure" bezeichnet. Diese hätten die Seite gewechselt.