Iranischer Außenminister beschuldigt London, bei US-Wirtschaftsterrorismus gegen Iran mitzumischen

In Teheran wurde der Nationaltag der Journalisten begangen. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif nutzte die Gelegenheit, um sich der gegenwärtigen Spannungen mit Washington und London zu widmen. Sarif wurde selbst unter Sanktionen gestellt. Da er und seine Familie keine Güter im Ausland besäßen, sei dies für ihn jedoch irrelevant. Er fasste es als ein Kompliment auf, dass die Vereinigten Staaten ihn als eine so große Bedrohung sehen.

Die Beschlagnahmung des mit iranischem Öl beladenen Tankers "Grace 1" am 4. Juli nannte er "einen Fall von Piraterie":

Die Maßnahme Großbritanniens in der Straße von Gibraltar ist ein Fall von Piraterie. Die Europäische Union war früher gegen extraterritoriale Sanktionen. Dieses Schiff war nicht an einen Bestimmungsort gebunden, der durch seine Sanktionen bestimmt wurde. Was das Vereinigte Königreich getan hat, ist, den wirtschaftlichen Terrorismus der USA zu unterstützen und zu begünstigen.