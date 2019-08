China will sich durch US-Strafzölle nicht erpressen lassen und warnt vor Vergeltungsmaßnahmen

Am Freitag sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, dass China an seiner Position im nunmehr rund 13 Monate andauernden Handelsstreit festhalten werde.

Wir werden keinen maximalen Druck, keine Einschüchterung oder Erpressung akzeptieren", so Hua in Peking.

Trump hatte am Donnerstag eher unvermittelt mitgeteilt, dass zusätzliche Zölle auf chinesische Importe erhoben werden sollen, was die Finanzmärkte erschütterte und den Waffenstillstand im Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften beendete.

Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und China über ein Handelsabkommen waren erst am Mittwoch ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Eine weitere Gesprächsrunde war für September in Washington vereinbart worden.

"Bei den großen Grundsatzfragen werden wir keinen Zentimeter nachgeben", sagte Hua und fügte hinzu, China hoffe, dass die Vereinigten Staaten "ihre Illusionen aufgeben" und zu Verhandlungen auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Gleichheit zurückkehren werden.

Chinas neuer Botschafter bei den Vereinten Nationen, Zhang Jun, betonte am Freitag ebenfalls, Peking werde "notwendige Gegenmaßnahmen" ergreifen, um seine Rechte zu schützen, und bezeichnete Trumps Schritt als "einen irrationalen, unverantwortlichen Akt".



Chinas Position ist sehr klar: Wenn die USA reden wollen, dann werden wir reden, wenn sie kämpfen wollen, dann werden wir kämpfen", sagte Zhang vor Reportern in New York.