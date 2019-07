Russischer Vize-Außenminister: Iran will Ausstieg aus Nuklearvertrag vorantreiben

Quelle: Reuters Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow

Am Sonntag fand in Wien eine Sitzung des Ausschusses für den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan zum Atom-Vertrag mit dem Iran statt. Laut dem russischen Vize-Außenminister prüft der Iran den weiteren Abbau seiner Verpflichtungen in dieser Richtung.